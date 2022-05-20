Тарпищев назвал нормальным и цивилизованным решение АТР лишить Уимблдон рейтинговых очков

Президент ФТР Шамиль Тарпищев высказался о решении Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от турнира.

«Очень приятно, что организация стоит на интересе спортсменов. Насколько я понимаю, у АТР было подписано соглашение, что спортсмены на соревнования допускаются чисто по рейтингу, несмотря на национальность. Они голосовали и приняли решение, чтобы никто из спортсменов не страдал. Мы довольны таким вердиктом, ребята не теряют очки. Потерять их — значит улететь в рейтинге вниз. А так очки сохраняются, никаких проблем нет», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Ранее Губерниев жёстко высказался о решении ATP.