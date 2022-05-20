Тарпищев назвал нормальным и цивилизованным решение АТР лишить Уимблдон рейтинговых очков

Короткая ссылка
Президент ФТР Шамиль Тарпищев высказался о решении Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от турнира.
Тарпищев назвал нормальным и цивилизованным решение АТР лишить Уимблдон рейтинговых очков
  • РИА Новости

«Очень приятно, что организация стоит на интересе спортсменов. Насколько я понимаю, у АТР было подписано соглашение, что спортсмены на соревнования допускаются чисто по рейтингу, несмотря на национальность. Они голосовали и приняли решение, чтобы никто из спортсменов не страдал. Мы довольны таким вердиктом, ребята не теряют очки. Потерять их — значит улететь в рейтинге вниз. А так очки сохраняются, никаких проблем нет», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Ранее Губерниев жёстко высказался о решении ATP.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить