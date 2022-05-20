Губерниев — о решении ATP: ещё остались люди с крепкими яйцами

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от турнира.

«Слава богу, что ещё остались люди с крепкими яйцами! Говорим ATP за это огромное спасибо. Таких организаций в наше непростое время осталось мало: UFC, NHL — да и всё, пожалуй. Каждый голос в защиту российского спорта очень важный сейчас», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что 20 мая ATP сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год.

Ранее Женская теннисная ассоциация (WTA) отказалась присуждать спортсменкам рейтинговые очки за участие в Уимблдоне.