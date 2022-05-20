В WTA отказались присуждать рейтинговые очки за участие в Уимблдоне

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Женская теннисная ассоциация (WTA) приняла решение не присуждать участницам Уимблдона рейтинговые очки из-за отстранения российских и белорусских спортсменов.
В WTA отказались присуждать рейтинговые очки за участие в Уимблдоне
  • Gettyimages.ru
  • © Mitchell Layton

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

20 мая Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдонском турнире, который пройдёт с 27 июня по 10 июля, будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Ранее двукратный победитель турниров Большого шлема Евгений Кафельников отреагировал на решение ATP.

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