В WTA отказались присуждать рейтинговые очки за участие в Уимблдоне
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Об этом сообщается на официальном сайте организации.
20 мая Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) сочла решение Уимблдона подрывом принципов и целостности рейтинговой системы ассоциации и лишила Открытый чемпионат Великобритании рейтинговых очков на 2022 год.
20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдонском турнире, который пройдёт с 27 июня по 10 июля, будут отклонены из-за ситуации на Украине.
Ранее двукратный победитель турниров Большого шлема Евгений Кафельников отреагировал на решение ATP.