Кафельников: решение ATP будет хорошим уроком организаторам Уимблдона

Двукратный победитель турниров Большого шлема Евгений Кафельников отреагировал на решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от турнира.

«Решение ATP — хороший знак. Он указывает на то, что произойдёт с организаторами остальных турниров, которые последуют примеру Уимблдона. Для них это хороший урок, ведь таким образом обесценивается титул Большого шлема. Рад, что профсоюз как в Женской теннисной ассоциации, так и в мужской отстаивает интересы и права своих теннисистов», — цитирует Кафельникова РИА Новости.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Открытом чемпионате Великобритании, который пройдёт с 27 июня по 10 июля, будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв назвал решение ATP большой победой спорта над политикой.