В Госдуме назвали решение ATP большой победой спорта над политикой

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Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв прокомментировал решение Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от турнира.
В Госдуме назвали решение ATP большой победой спорта над политикой
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Никто нас не поддерживает, но злорадствовать не надо, Уимблдон — один из старейших турниров и один из самых интересных. Это первая большая победа спорта над политикой. Я бы не сказал, что произошедшее — это радостная новость. Но это справедливость», — цитирует Свищёва «Спорт-Экспресс».

По его словам, политики должны встречаться на политических баталиях и сессиях, а спортсмены — на стадионах. Он также отметил, что решение ATP является хорошим сигналом не только для теннисных турниров, но и для других видов спорта.

20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Открытом чемпионате Великобритании, который пройдёт с 27 июня по 10 июля, будут отклонены из-за ситуации на Украине.

Ранее ATP приняла решение лишить Уимблдон рейтинговых очков.

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