ITF поддержала решение ATP и WTA не начислять рейтинговые очки на Уимблдоне

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Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение не присуждать юниорам и паратеннисистам на инвалидных колясках рейтинговые очки за участие в Уимблдоне в 2022 году.

«Организаторам турниров не разрешается в одностороннем порядке устанавливать критерии участия, несовместимые с опубликованными критериями ITF. Поэтому ITF имеет право снимать рейтинговые очки», — говорится на официальном сайте федерации.

Отмечается, что отстранение российских и белорусских спортсменов ставит под угрозу честность международных соревнований и рейтинговую систему, потому что у теннисистов нет альтернативных возможностей побороться за рейтинговые очки.

Ранее украинский теннисист Сергей Стаховский жёстко отреагировал на решение ATP.

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