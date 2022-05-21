ITF поддержала решение ATP и WTA не начислять рейтинговые очки на Уимблдоне

Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение не присуждать юниорам и паратеннисистам на инвалидных колясках рейтинговые очки за участие в Уимблдоне в 2022 году.