ITF поддержала решение ATP и WTA не начислять рейтинговые очки на Уимблдоне
«Организаторам турниров не разрешается в одностороннем порядке устанавливать критерии участия, несовместимые с опубликованными критериями ITF. Поэтому ITF имеет право снимать рейтинговые очки», — говорится на официальном сайте федерации.
Отмечается, что отстранение российских и белорусских спортсменов ставит под угрозу честность международных соревнований и рейтинговую систему, потому что у теннисистов нет альтернативных возможностей побороться за рейтинговые очки.
Ранее украинский теннисист Сергей Стаховский жёстко отреагировал на решение ATP.