Украинский теннисист Стаховский жёстко раскритиковал ATP за решение по Уимблдону

Украинский теннисист Сергей Стаховский жёстко отреагировал на решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от турнира.

«Сказать, что я разочарован в ATP, было бы преуменьшением… Никогда бы не подумал, что кто-то может встать на сторону захватчиков. Но мне кажется, даже моим товарищам-игрокам жалко захватчиков и коллаборационистов из России и Беларуси. Игроки, которые за 85 дней так и не смогли выступить с чётким сообщением об осуждении спецоперации на Украине. Это позорный день для тенниса», — написал Стаховский в Twitter.

Ранее Тарпищев назвал нормальным и цивилизованным решение АТР лишить Уимблдон рейтинговых очков.