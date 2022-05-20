Украинский теннисист Стаховский жёстко раскритиковал ATP за решение по Уимблдону

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Украинский теннисист Сергей Стаховский жёстко отреагировал на решение ATP лишить Уимблдон рейтинговых очков из-за отстранения россиян и белорусов от турнира.
Украинский теннисист Стаховский жёстко раскритиковал ATP за решение по Уимблдону
  • AP

«Сказать, что я разочарован в ATP, было бы преуменьшением… Никогда бы не подумал, что кто-то может встать на сторону захватчиков. Но мне кажется, даже моим товарищам-игрокам жалко захватчиков и коллаборационистов из России и Беларуси. Игроки, которые за 85 дней так и не смогли выступить с чётким сообщением об осуждении спецоперации на Украине. Это позорный день для тенниса», — написал Стаховский в Twitter.

Ранее Тарпищев назвал нормальным и цивилизованным решение АТР лишить Уимблдон рейтинговых очков.

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