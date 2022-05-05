«Не позволяет соперницам дышать»: как Александрова обрела уверенность в себе и вышла в полуфинал «Мастерса» в Мадриде

Екатерина Александрова впервые в карьере пробилась в полуфинал «Мастерса». На турнире в Мадриде она поочерёдно разобралась с шестью соперницами, в том числе и с подающей надежды американкой Амандой Анисимовой — 6:4, 6:3. Успех российской теннисистки удивителен тем, что до наступления грунтового сезона она на восьми турнирах подряд не могла преодолеть барьер второго круга.

Игра Екатерины Александровой в последний месяц стала внезапным откровением для отечественных болельщиков. Она давно приучила любителей тенниса к тому, что демонстрирует крайне нестабильные результаты. А прошлый год и начало текущего вовсе получились для неё провальными.

В семи турнирах из последних восьми она не сумела пробиться дальше второго круга. Исключением стал Чарльстон, где Александрова сенсационно вышла в полуфинал, по пути одолев седьмую ракетку мира Каролину Плишкову. Причём она добилась успеха на грунте, где ранее не блистала.

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После этого спортсменку будто подменили. Если в Штутгарте она завершила выступление в привычном для себя втором круге, то на «Мастерсе» в Мадриде снова добралась до полуфинала.

А ведь россиянка даже не смогла попасть в основную сетку соревнований и вынуждена была пробиваться туда через квалификацию, где оказалась сильнееТамары Корпач и Клары Бюрель. Дальше Александрову было уже не остановить. Почувствовав уверенность в себе, она поочерёдно выбила из борьбы занимающую 12-е место в рейтинге WTA Елену Остапенко (6:2, 4:6, 6:4), Нурию Парризас-Диас (6:4, 7:5) и Мари Боузкову (6:7, 6:0, 7:5).

Соперница по четвертьфиналу ей досталась также не самая простая — Аманда Анисимова. Выступающая за США теннисистка с российскими корнями не только располагается выше Екатерины в мировом рейтинге, но и оказалась сильнее её в единственной очной встрече в 2020-м в Дохе.

Спустя два года Александрова взяла убедительный реванш. Американка же не была готова к противостоянию как физически, так и психологически. В её действиях постоянно чувствовалась некая нервозность и неуверенность. Стоило успешно провести гейм, как следовали грубейшие помарки, которые не позволяли развить успех.

Например, именно Анисимова первой сделала брейк при счёте 2:1 в свою пользу. Но вместо того чтобы закрепить его на собственной подаче, она отдала её сопернице. Затем они вновь обменялись брейками.

Александрова, напротив, в решающие моменты собиралась и действовала практически идеально, не оставляя Аманде ни малейших шансов. Так, в восьмом и девятом геймах она умудрилась выиграть десять очков подряд и не только взяла собственную подачу под ноль, но и дожала американку на чужой. После этого одержать победу в стартовом сете оказалось делом техники — 6:4.

Показательно, что представительница США в первой партии совершила три двойные ошибки, тогда как её соперница — ни одной.

Во втором сете сценарий полностью повторился. Аманда сделала ответный брейк под ноль и повела в счёте. Но закрепить успех не удалось. Абсолютно провальным для неё получился пятый гейм, когда американка допустила три двойные и на ровном месте отдала свою подачу.

Затем ей и вовсе пришлось вызывать на корт врача. Спортсменка пожаловалась на боль в районе щиколотки, но всё же сумела продолжить игру. Тем не менее сложно сказать, насколько сильно сказалась травма на её действиях в дальнейшем.

Однако в следующем гейме Александрова взяла верх, отыграв пять брейк-пойнтов. К слову, и в данном компоненте по итогам матча преимущество оказалось на её стороне — 8:7. Ну а Анисимова после такой неудачи не сумела прийти в себя и фактически сдалась — 3:6.

Таким образом, россиянка второй раз за месяц пробилась в полуфинал турнира на грунте. Также она впервые в карьере забралась так далеко на «Мастерсе». Более того, Екатерина — первая девушка с 2016-го, которая попала в четвёрку сильнейших в Мадриде, стартовав с квалификации.

И этот результат для неё не предел. В полуфинале Александрова встретится с Онс Жабер, которая легко обыграла экс первую ракеткой мира Симоной Халеп — 6:3, 6:2. С одной стороны, теннисистка из Туниса в последнее время набрала отличный ход и поднялась на десятую позицию в рейтинге WTA.

С другой — Александрова является для неё по-настоящему неудобной соперницей. Их пути до того пересекались семь раз, и в шести случаях сильнее была именно отечественная спортсменка.

По мнению экспертов, она имеет великолепную возможность наконец взять второй турнир в карьере. Так, президент ФТР Шамиль Тарпищев подчеркнул, что Александрова находится в потрясающей форме и демонстрирует очень скоростной теннис, с которым конкурентки справиться не в состоянии.

«Она не позволяет им дышать, держит хороший темп. И психологически Екатерина сегодня играла достаточно уверенно, поэтому заслуженно победила. Она играет стабильно, с ней тяжело бороться. У неё плоские удары, которые обладают большой скоростью. А поскольку это происходит на достаточно большой над уровнем моря высоте, мяч летит быстрее, и это становится преимуществом», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

В свою очередь, прославленная советская теннисистка и комментатор Анна Дмитриева считает, что спортсменка прибавила и в другом важном компоненте — уверенности в себе. Ранее она словно стеснялась успехов, а теперь заметно раскрепостилась.

«У неё был период спада в прошлом году, казалось, она так и замрёт в середине первой сотни. А сейчас Екатерина нашла в себе ресурсы, которые позволяют ей играть на другом уровне. Победа над Анисимовой ей сейчас очень нужна. Аманда — молоденькая и перспективная теннисистка. Чтобы её обыгрывать, нужно обладать всеми теми техническими приёмами, которых не хватало Александровой», — цитирует Дмитриеву «Спорт-Экспресс».