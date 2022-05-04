Тарпищев поздравил Александрову с выходом в полуфинал теннисного турнира в Мадриде

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход россиянки Екатерины Александровой в 1/2 финала турнира WTA в Мадриде.

«На этой неделе у неё лучшие выступления, поэтому можно её поздравить! Она не даёт дышать соперницам, держит очень хороший темп и психологически сегодня играла достаточно уверенно, поэтому заслуженно победила», — цитирует Тарпищева «Чемпионат».

По его словам, 27-летняя теннисистка находится в хорошей форме и стабильно играет, из-за чего с ней тяжело бороться.

«У неё плоские удары, обладают большой скоростью, а так как это находится на достаточно высокой над уровнем моря высоте, мяч летит быстрее, и это преимущество», — добавил Тарпищев.

Напомним, в четвертьфинальном матче россиянка обыграла американку Аманду Анисимову со счётом 6:4, 6:3. Александрова трижды подала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из 13 и допустила одну двойную ошибку.

В полуфинале российская теннисистка сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.

Ранее Тарпищев отреагировал на высказывания бывшей первой ракетки мира Энди Маррея и 21-кратного победителя турниров Большого шлема Рафаэля Надаля, которые призвали не отстранять россиян от Уимблдона.