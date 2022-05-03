Александрова за три часа одолела Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Мадриде

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Россиянка Екатерина Александрова одержала победу над чешкой Марией Боузковой в матче третьего круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча продолжалась 3 часа и 3 минуты и завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:0, 7:5 в пользу российской теннисистки.

При этом во втором сете 27-летняя спортсменка полностью переиграла соперницу, не позволив ей взять ни одного гейма.

Александрова четырежды подала навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала семь брейк-пойнтов из 22. Боузкова не смогла сделать ни одного эйса, три раза совершила двойные ошибки и трижды взяла чужую подачу.

Александрова в четвертьфинале сыграет с представительницей США Амандой Анисимовой, которая оказалась сильнее бывшей первой ракетки мира Виктории Азаренко из Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Аслан Карацев уступил Давиду Гоффену на старте теннисного «Мастерса» в Мадриде.

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