Карацев уступил Гоффену на старте теннисного «Мастерса» в Мадриде

Россиянин Аслан Карацев потерпел поражение от бельгийца Давида Гоффена в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 2:6, 5:7.

Карацев трижды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. У его соперника при этом девять эйсов, две двойные ошибки и три брейка.

В следующем раунде Гоффен сыграет с победителем матча между Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов и испанцем Пабло Корреньо-Бустой.

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон сообщил, что первая ракетка мира Новак Джокович может принять участие в теннисном турнире в Москве.