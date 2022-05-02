Карацев уступил Гоффену на старте теннисного «Мастерса» в Мадриде
- AP
Встреча продолжалась 1 час 31 минуту и завершилась со счётом 2:6, 5:7.
Карацев трижды подал навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. У его соперника при этом девять эйсов, две двойные ошибки и три брейка.
В следующем раунде Гоффен сыграет с победителем матча между Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов и испанцем Пабло Корреньо-Бустой.
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