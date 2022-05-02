Камельзон сообщил, что Джокович может принять участие в теннисном турнире в Москве

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон рассказал, что первая ракетка мира серб Новак Джокович может принять участие в Открытом чемпионате Москвы по теннису.

«Мы давно пытаемся пригласить Джоковича на Открытый чемпионат Москвы. Может быть, в такую пору нам удастся заманить его на наш турнир, ведём переговоры», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

По его словам, Джокович показал, что он независимая личность, несмотря на ореол первой ракетки мира. Он уникальный человек и теннисист со своим чётким личным мнением.

«В моих глазах он игрок номер один за все времена, что существует теннис. К нему особое отношение», — заключил член правления Федерации тенниса России.

Джокович несколько раз осудил решение организаторов Открытого чемпионата Великобритании 2022 года не допустить российских и белорусских теннисистов к участию в турнире. Он назвал подобные действия дискриминацией по национальному признаку.

Заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

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