Камельзон сообщил, что Джокович может принять участие в теннисном турнире в Москве

Короткая ссылка
Заслуженный тренер России Владимир Камельзон рассказал, что первая ракетка мира серб Новак Джокович может принять участие в Открытом чемпионате Москвы по теннису.
Камельзон сообщил, что Джокович может принять участие в теннисном турнире в Москве
  • AP

«Мы давно пытаемся пригласить Джоковича на Открытый чемпионат Москвы. Может быть, в такую пору нам удастся заманить его на наш турнир, ведём переговоры», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

По его словам, Джокович показал, что он независимая личность, несмотря на ореол первой ракетки мира. Он уникальный человек и теннисист со своим чётким личным мнением.

«В моих глазах он игрок номер один за все времена, что существует теннис. К нему особое отношение», — заключил член правления Федерации тенниса России. 

Джокович несколько раз осудил решение организаторов Открытого чемпионата Великобритании 2022 года не допустить российских и белорусских теннисистов к участию в турнире. Он назвал подобные действия дискриминацией по национальному признаку.

Заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Ранее организаторы Уимблдона ответили на критику Джоковича по поводу отстранения россиян

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить