Хачанов проиграл 156-й ракетке мира в первом круге теннисного «Мастерса» в Мадриде

Россиянин Карен Хачанов потерпел поражение от француза Люки Пуя в матче первого раунда турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 35 минут и завершилась со счётом 3:6, 4:6.

На счету россиянина 21 выигранный мяч при восьми у соперника, хотя Карен и допустил при этом 19 невынужденных ошибок, в то время как у Пуя их лишь шесть.

Французский теннисист, который находится на 156-м месте в рейтинге ATP, далее встретится с греком Стефаносом Циципасом, который является четвёртым сеянным игроком на турнире.

Ранее сообщалось, что Екатерина Александрова за три часа одолела Марии Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира WTA в Мадриде.