Александрова вышла в третий круг теннисного турнира WTA в Мадриде

Россиянка Екатерина Александрова пробилась в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, обыграв представительницу Испании Нурию Парризас-Диас.

Встреча продолжалась один час 30 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:5.

Российская теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из шести, допустила пять двойных ошибок и выполнила четыре эйса. Испанка сделала две ошибки на подаче, не выполнила ни одной подачи навылет и реализовала два брейка при пяти брейк-пойнтах.

В третьем круге Александрова встретится с Мари Боузковой из Чехии.

Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова уступила испанке Саре Соррибес-Тормо в первом круге теннисного турнира WTA в Мадриде.