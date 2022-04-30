Александрова вышла в третий круг теннисного турнира WTA в Мадриде
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Встреча продолжалась один час 30 минут и завершилась со счётом 6:4, 7:5.
Российская теннисистка реализовала четыре брейк-пойнта из шести, допустила пять двойных ошибок и выполнила четыре эйса. Испанка сделала две ошибки на подаче, не выполнила ни одной подачи навылет и реализовала два брейка при пяти брейк-пойнтах.
В третьем круге Александрова встретится с Мари Боузковой из Чехии.
Ранее сообщалось, что россиянка Анастасия Павлюченкова уступила испанке Саре Соррибес-Тормо в первом круге теннисного турнира WTA в Мадриде.