Павлюченкова не вышла во второй круг теннисного турнира WTA 1000 в Мадриде

Короткая ссылка
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила испанке Саре Соррибес-Тормо в первом круге теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
Павлюченкова не вышла во второй круг теннисного турнира WTA 1000 в Мадриде
  • Gettyimages.ru

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:3.

Павлюченкова допустила пять двойных ошибок, выполнила один эйс и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из 14. Соррибес-Тормо сделала пять ошибок на подаче и реализовала семь брейков из 11 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира представительница Испании сыграет с японкой Наоми Осакой.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение от Осаки в матче первого круга турнира WTA в Мадриде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить