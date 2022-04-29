Павлюченкова не вышла во второй круг теннисного турнира WTA 1000 в Мадриде

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова уступила испанке Саре Соррибес-Тормо в первом круге теннисного турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты и завершилась со счётом 6:3, 2:6, 6:3.

Павлюченкова допустила пять двойных ошибок, выполнила один эйс и смогла реализовать шесть брейк-пойнтов из 14. Соррибес-Тормо сделала пять ошибок на подаче и реализовала семь брейков из 11 брейк-пойнтов.

Во втором круге турнира представительница Испании сыграет с японкой Наоми Осакой.

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение от Осаки в матче первого круга турнира WTA в Мадриде.