Потапова уступила Осаке в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде
- AP
Встреча продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:1.
Потапова допустила две двойные ошибки, реализовала один брейк-поинт из двух и не выполнила ни одного эйса. Осака сделала шесть подач навылет, оформила четыре брейка из шести брейк-поинтов и допустила три ошибки на подаче.
Во втором круге турнира Осака сыграет с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия).
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь в матче первого круга турнира WTA в Мадриде.