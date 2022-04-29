Потапова уступила Осаке в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде

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Российская теннисистка Анастасия Потапова потерпела поражение от представительницы Японии Наоми Осаки в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
Потапова уступила Осаке в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде
  • AP

Встреча продолжалась 1 час 1 минуту и завершилась со счётом 6:3, 6:1.

Потапова допустила две двойные ошибки, реализовала один брейк-поинт из двух и не выполнила ни одного эйса. Осака сделала шесть подач навылет, оформила четыре брейка из шести брейк-поинтов и допустила три ошибки на подаче.

Во втором круге турнира Осака сыграет с победительницей пары Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Анастасия Павлюченкова (Россия).

Ранее сообщалось, что российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь в матче первого круга турнира WTA в Мадриде.

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