Касаткина победила Бондарь и вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Мадриде

Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча продолжалась два часа 17 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Российская теннисистка реализовала пять брейк-пойнтов из 16, допустила пять двойных ошибок и трижды подала навылет. На счету Бондарь четыре брейка и три эйса.

Во втором круге турнира Касаткина сыграет с победительницей пары Мария Саккари — Мэдисон Киз.

Ранее Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира WTA в Мадриде, обыграв представительницу Латвии Елену Остапенко.