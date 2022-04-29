Касаткина победила Бондарь и вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Мадриде

Короткая ссылка
Российская теннисистка Дарья Касаткина обыграла представительницу Венгрии Анну Бондарь в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
Касаткина победила Бондарь и вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Мадриде
  • AP

Встреча продолжалась два часа 17 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3.

Российская теннисистка реализовала пять брейк-пойнтов из 16, допустила пять двойных ошибок и трижды подала навылет. На счету Бондарь четыре брейка и три эйса.

Во втором круге турнира Касаткина сыграет с победительницей пары Мария Саккари — Мэдисон Киз.

Ранее Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира WTA в Мадриде, обыграв представительницу Латвии Елену Остапенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить