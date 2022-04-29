Касаткина победила Бондарь и вышла во второй круг турнира WTA 1000 в Мадриде
- AP
Встреча продолжалась два часа 17 минут и завершилась со счётом 4:6, 6:4, 6:3.
Российская теннисистка реализовала пять брейк-пойнтов из 16, допустила пять двойных ошибок и трижды подала навылет. На счету Бондарь четыре брейка и три эйса.
Во втором круге турнира Касаткина сыграет с победительницей пары Мария Саккари — Мэдисон Киз.
Ранее Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира WTA в Мадриде, обыграв представительницу Латвии Елену Остапенко.