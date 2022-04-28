Александрова пробилась во второй круг турнира WTA в Мадриде

Россиянка Екатерина Александрова пробилась во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, обыграв представительницу Латвии Елену Остапенко.

Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4.

Российская теннисистка реализовала семь из 11 брейк-пойнтов, допустила пять двойных ошибок и подала навылет девять раз. Остапенко смогла реализовать пять брейк-пойнтов, восемь раз допустила ошибки на подаче и подала четыре эйса.

Во втором круге Александрова сыграет с Нурией Парризас-Диас из Испании.

Ранее сообщалось, что россиянка Людмила Самсонова уступила Петре Мартич из Хорватии в матче первого круга турнира WTA в Мадриде.