Александрова пробилась во второй круг турнира WTA в Мадриде
- AP
Встреча продолжалась 1 час 48 минут и завершилась со счётом 6:2, 4:6, 6:4.
Российская теннисистка реализовала семь из 11 брейк-пойнтов, допустила пять двойных ошибок и подала навылет девять раз. Остапенко смогла реализовать пять брейк-пойнтов, восемь раз допустила ошибки на подаче и подала четыре эйса.
Во втором круге Александрова сыграет с Нурией Парризас-Диас из Испании.
Ранее сообщалось, что россиянка Людмила Самсонова уступила Петре Мартич из Хорватии в матче первого круга турнира WTA в Мадриде.