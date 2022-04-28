Самсонова не вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде

Россиянка Людмила Самсонова уступила Петре Мартич из Хорватии в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча продолжалась один час 40 минут и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 1:6.

На счету российской теннисистки две подачи навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи. Хорватка один раз ошиблась на подаче, смогла подать четыре эйса и реализовала шесть брейк-пойнтов.

В следующем раунде Мартич сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Аманда Анисимова (США).

Ранее сообщалось, что россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от испанки Паулы Бадосы в матче первого круга турнира WTA в Мадриде.