Самсонова не вышла во второй круг турнира WTA-1000 в Мадриде
- AP
Встреча продолжалась один час 40 минут и завершилась со счётом 6:7 (6:8), 1:6.
На счету российской теннисистки две подачи навылет, четыре двойные ошибки и три реализованных брейк-пойнта из семи. Хорватка один раз ошиблась на подаче, смогла подать четыре эйса и реализовала шесть брейк-пойнтов.
В следующем раунде Мартич сыграет с победительницей пары Арина Соболенко (Белоруссия) — Аманда Анисимова (США).
Ранее сообщалось, что россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от испанки Паулы Бадосы в матче первого круга турнира WTA в Мадриде.