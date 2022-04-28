Кудерметова проиграла на старте турнира WTA-1000 в Мадриде

Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от испанки Паулы Бадосы в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 3:6, 0:6.

На счету российской теннисистки три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти. Бадоса же пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала четыре брейка.

Причём Паула выиграла 84% очков на своей подаче, в то время как Вероника — лишь 42%. Кроме того, представительница Испании владела значительным преимуществом на приёме — 54% взятых очков против 23%.

В следующем раунде Бадоса сыграет с румынкой Симоной Халеп.

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв обыграл Новака Джоковича в финале турнира в Белграде.