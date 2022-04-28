Кудерметова проиграла на старте турнира WTA-1000 в Мадриде

Короткая ссылка
Россиянка Вероника Кудерметова потерпела поражение от испанки Паулы Бадосы в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
Кудерметова проиграла на старте турнира WTA-1000 в Мадриде
  • AP

Встреча продолжалась 1 час 5 минут и завершилась со счётом 3:6, 0:6.

На счету российской теннисистки три эйса, две двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из пяти. Бадоса же пять раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и сделала четыре брейка.

Причём Паула выиграла 84% очков на своей подаче, в то время как Вероника — лишь 42%. Кроме того, представительница Испании владела значительным преимуществом на приёме — 54% взятых очков против 23%.

В следующем раунде Бадоса сыграет с румынкой Симоной Халеп.  

Ранее сообщалось, что Андрей Рублёв обыграл Новака Джоковича в финале турнира в Белграде.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить