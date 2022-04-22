Александрова не смогла пробиться в 1/4 финала теннисного турнира в Штутгарте

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Россиянка Анастасия Александрова не смогла выйти в третий круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Штутгарте (Германия).

27-летняя теннисистка из Челябинска в матче второго круга уступила Анетт Контавейт из Эстонии со счётом 6:2, 3:6, 6:7.

Игра продолжалась 2 часа 14 минут.

Контавейт в 1/4 финала сыграет с Ариной Соболенко из Белоруссии.

Призовой фонд турнира составляет порядка $700 тыс.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина выразила надежду, что организаторы Открытого чемпионата Великобритании по теннису допустят россиян к участию в турнире.





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