Хоркина: без участия российских теннисистов уровень международных турниров снизится

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина выразила надежду, что организаторы Открытого чемпионата Великобритании по теннису допустят россиян до турнира.



«Очень жаль, надеюсь, что-то изменится. Верю, что вообще все одумаются и поймут, что без участия российских спортсменов в международных соревнованиях, — это не конкуренция. То есть без сильных спортсменов выигрывать как-то неинтересно и скучно», — цитирует Хоркину ТАСС.

Она напомнила, что первая ракетка мира серб Новак Джокович — против отстранения российских теннисистов от участия в Уимблдоне.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на турнирах в Великобритании из-за ситуации на Украине.

Немногим ранее посол России в Великобритании Андрей Келин осудил запрет на участие российских спортсменов в Уимблдоне.

Ранее сообщалось, что полуфиналист Уимблдона Андрей Чесноков раскритиковал решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить российских спортсменов от участия в турнире.