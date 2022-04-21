Хоркина: без участия российских теннисистов уровень международных турниров снизится

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Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина выразила надежду, что организаторы Открытого чемпионата Великобритании по теннису допустят россиян до турнира.
Хоркина: без участия российских теннисистов уровень международных турниров снизится
  • РИА Новости


«Очень жаль, надеюсь, что-то изменится. Верю, что вообще все одумаются и поймут, что без участия российских спортсменов в международных соревнованиях, — это не конкуренция. То есть без сильных спортсменов выигрывать как-то неинтересно и скучно», — цитирует Хоркину ТАСС.

Она напомнила, что первая ракетка мира серб Новак Джокович — против отстранения российских теннисистов от участия в Уимблдоне.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциация лаун-тенниса (LTA) объявили, что российским и белорусским теннисистам запрещено выступать на турнирах в Великобритании из-за ситуации на Украине.

Немногим ранее посол России в Великобритании Андрей Келин осудил запрет на участие российских спортсменов в Уимблдоне.

Ранее сообщалось, что полуфиналист Уимблдона Андрей Чесноков раскритиковал решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить российских спортсменов от участия в турнире.

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