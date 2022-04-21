Посол России в Лондоне назвал позорищем запрет россиянам участвовать в Уимблдоне

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Посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал запрет на участие российских спортсменов в Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2022 года.
Посол России в Лондоне назвал позорищем запрет россиянам участвовать в Уимблдоне
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«Это факт расовой дискриминации по национальному признаку — полное нарушение конвенции, запрещающей любые формы расовой дискриминации», — сказал Келин в эфире телеканала «Россия 24».

Посол уточнил, что решение не допускать российских теннисистов до Уимблдона вызвало бурное негодование в Великобритании и за её пределами.

Напомним, 20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Полуфиналист Уимблдона Андрей Чесноков раскритиковал решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить российских спортсменов от участия в турнире 2022 года.

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