Посол России в Лондоне назвал позорищем запрет россиянам участвовать в Уимблдоне

Посол России в Великобритании Андрей Келин прокомментировал запрет на участие российских спортсменов в Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2022 года.

«Это факт расовой дискриминации по национальному признаку — полное нарушение конвенции, запрещающей любые формы расовой дискриминации», — сказал Келин в эфире телеканала «Россия 24».

Посол уточнил, что решение не допускать российских теннисистов до Уимблдона вызвало бурное негодование в Великобритании и за её пределами.

Напомним, 20 апреля было объявлено, что заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Уимблдоне будут отклонены из-за ситуации на Украине. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля в пригороде Лондона.

Полуфиналист Уимблдона Андрей Чесноков раскритиковал решение Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) отстранить российских спортсменов от участия в турнире 2022 года.