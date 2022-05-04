Александрова пробилась в полуфинал теннисного турнира WTA в Мадриде
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Встреча продолжалась 1 час 29 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:3.
Александрова трижды подала навылет, реализовала шесть брейк-пойнтов из 13 и допустила одну двойную ошибку. Анисимова смогла сделать один эйс, допустила восемь двойных ошибок и реализовала три брейк-пойнта из десяти.
В полуфинале российская теннисистка сыграет с представительницей Туниса Онс Жабер.
Ранее сообщалось, что Касаткина потерпела поражение от испанки Сары Соррибес-Тормо в третьем круге теннисного турнира в Мадриде.