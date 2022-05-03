Касаткина уступила Соррибес-Тормо в третьем круге теннисного турнира в Мадриде

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Российская теннисистка Дарья Касаткина потерпела поражение от представительницы Испании Сары Соррибес-Тормо в матче третьего круга грунтового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде.
Касаткина уступила Соррибес-Тормо в третьем круге теннисного турнира в Мадриде
  • AP
  • © Manu Fernandez

Встреча продолжалась 2 часа 32 минуты и завершилась со счётом 4:6, 6:1, 3:6.

Россиянка допустила пять двойных ошибок, реализовала девять брейк-пойнтов из 14 и ни разу не подала навылет. Испанка сделала один эйс, реализовала девять брейк-пойнтов из 17 и сделала пять двойных ошибок.

В 1/4 финала турнира представительница Испании сыграет с победительницей пары Джессика Пегула (США) — Бьянка Андрееску (Канада).

Ранее сообщалось, что россиянка Екатерина Александрова одержала победу над чешкой Марией Боузковой в матче третьего круга турнира WTA в Мадриде.

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