«Почувствовал вкус победы»: как Медведев переиграл Багниса в стартовом матче «Ролан Гаррос»

Даниил Медведев одержал первую победу после перенесённой в начале апреля операции. В первом круге «Ролан Гаррос» он в трёх сетах сломил сопротивление аргентинца Факундо Багниса. Российский теннисист записал себе в актив 12 эйсов, 35 активно выигранных мячей и восемь брейк-поинтов. По мнению заслуженного мастера спорта Андрея Чеснокова, это придаст второй ракетке мира уверенности в своих силах, ведь возвращаться в строй после перерыва всегда довольно непросто. Во втором круге россиянин сыграет с сербом Ласло Джере, который изрядно потрепал нервы Новаку Джоковичу на недавнем турнире в Белграде.

Матч первого круга «Ролан Гаррос» между Даниилом Медведевым и Факундо Багнисом привлекал к себе внимание по ряду причин. В первую очередь болельщиков и специалистов волновало, в каком состоянии подошёл к старту турнира Большого шлема россиянин, выпавший из строя на полтора месяца из-за операции по поводу грыжи. Тем более что первый выход на корт после возвращения сложился для Даниила не лучшим образом: неделю назад он в двух сетах уступил французу Ришару Гаске в Женеве. А ведь ни для кого не секрет, что грунт, мягко говоря, не самое любимое покрытие второй ракетки мира.

К тому же два предыдущих дня турнира уже принесли несколько неожиданных результатов. Так, чемпион US Open-2020 Доминик Тим разгромно проиграл 90-й ракетке мира Уго Дельену, а в соревновании девушек вылетели четыре представительницы топ-10 — от действующей чемпионки турнира Барборы Крейчиковой до потрясающе смотревшейся весной на грунте Онс Жабер.

Однако интрига в матче россиянина и аргентинца, который проходил на втором по значимости корте Сюзанн Ленглен, сохранялась недолго. В двух первых геймах соперники обменялись брейками, затем каждый довольно легко взял свою подачу, а вот в пятом наконец завязалась интересная борьба.

Факундо старался прибрать инициативу к своим рукам, атаковал и активно использовал укороченные удары, чтобы заставить Даниила больше передвигаться по корту. Но россиянин довольно быстро раскусил соперника и приноровился к его манере игры, благодаря чему взял гейм на чужой подаче. И внезапно Багнис рассыпался: Медведеву понадобилось меньше семи минут, чтобы оставить за собой ещё три гейма и сет.

Полноценно вернуться в игру латиноамериканец так и не смог: в начале второго сета он отдал четыре гейма подряд, и никаких резервов, позволивших бы ему отыграться, в наличии не оказалось. Багнис много ошибался во время розыгрышей, не мог ничем удивить на приёме, да ещё и на второй подаче позволял Медведеву делать всё, что ему заблагорассудится, — 18 из 24 очков остались за фаворитом. Процент первой подачи у самого россиянина был не слишком высок (53%), но если уж он подавал, то почти всегда доводил дело до победы (31 из 39 розыгрышей). Кроме того, за матч он совершил 12 эйсов, притом что аргентинцу не удалось подать навылет ни разу.

Поволноваться болельщиков Даниил заставил лишь в третьей партии, когда позволил Факундо сделать брейк и сравнять счёт в четвёртом гейме. Но после этого он собрался, взял четыре гейма подряд и поставил эффектную точку в матче.

После матча Медведев подчеркнул, что чувствует себя хорошо после операции и рассчитывает выступить в этом году удачнее, чем в прошлом.

«Вплоть до прошлой недели мы много общались с тренерами и врачами, я ощущал поддержку с их стороны. И хотя мне удалось провести всего один матч на грунте, чтобы подготовиться к турниру, очень рад, что удалось пробиться сюда. Я люблю «Ролан Гаррос», во всяком случае с прошлого года. Очень хочу задержаться здесь подольше. В 2021-м я проиграл в четвертьфинале. Надеюсь, что в этом году смогу пройти ещё дальше», — заявил спортсмен.

По мнению полуфиналиста «Ролан Гаррос» 1989 года Андрея Чеснокова, для российского теннисиста было крайне важно одержать эту победу с психологической точки зрения.

«Хорошо, что ему достался комфортный соперник, которого он прошёл достаточно легко. Благодаря этому он приобретёт уверенность. Она потребуется ему в следующем круге. Даниилу нужно было выиграть, неважно у кого и как. Он почувствовал площадку, удары, вкус победы. Это самое главное», — объяснил Чесноков в беседе с RT.

Сравнивая матчи в Париже и Женеве, специалист отметил, что Медведева экзаменовали теннисисты разного уровня, несмотря на нынешнее положение француза в рейтинге.

«Гаске — достаточно солидный игрок, который входил в десятку лучших. Ришар может показать очень мощный и зрелый теннис. Багнис на порядок ниже», — подчеркнул Чесноков.

По мнению 18-кратной чемпионки СССР по теннису и комментатора Анны Дмитриевой, матч против аргентинца получился для второй ракетки мира в большей степени тренировочным.

«Спокойная победа для Медведева. Он сразу почувствовал, что у него преимущество, поэтому был спокоен, это во-первых. Во-вторых, он был нацелен на то, чтобы проверить у себя те элементы, которые его волнуют. Например, он много рисковал на второй подаче и зарабатывал двойные ошибки. Когда ему было нужно, он даже немножко отпускал соперника вперёд в каждом гейме, особенно это было видно в третьем сете. Хотя Багнис уже давным-давно смирился с поражением. В общем, для первого круга Даниилу попался очень хороший соперник», — приводит слова Дмитриевой «Спорт-Экспресс».

Во втором матче россиянин встретится с сербом Ласло Джере, который занимает 56-ю строчку мирового рейтинга. Спортсмены встречались на корте лишь однажды на турнире в Будапеште в 2017 году, но тогда Даниил не смог завершить матч из-за травмы. По мнению Чеснокова, предстоящая встреча с сербом станет непростым испытанием для Медведева.

«Джере — очень хороший грунтовик. Он доставил много сложностей Новаку Джоковичу на турнире в Белграде. В решающем сете фаворит взял верх лишь на тай-брейке. Всё-таки Ласло не 103-я ракетка мира, как Багнис. Он солидный теннисист, в расцвете своих сил, одержавший немало значимых побед. Иногда игрок, пусть он даже барражирует на уровне 50-х строчек рейтинга, попадает в такую колею драйва, что выдаёт матчи на уровне топ-20 или топ-10», — отметил эксперт.

При этом заслуженный тренер России Виктор Янчук считает, что Медведеву удастся преодолеть барьер второго круга. По его словам, спортсмен сейчас проходит через этап набора игровой формы.

«Он же сеяный и попадает на более слабых соперников. Я думаю, что это очень хорошо, ему необходимо набрать форму. Учитывая, что матчи сейчас проходят через день, у него будет время восстановиться и подготовиться к следующему. Думаю, что до третьего круга Даниил дойдёт, а вот дальше могут возникнуть трудности», — цитирует Янчука «Чемпионат».