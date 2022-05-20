Медведев не будет судиться с организаторами Уимблдона из-за отстранения россиян

Россиянин Даниил Медведев сообщил, что не собирается подавать в суд на организаторов Уимблдона из-за отстранения российских и белорусских спортсменов.

«Я не думал о судебном иске. Не собираюсь обращаться в суд по поводу отстранения и просто жду решения», — цитирует Медведева Tennis Majors.

Заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Открытом чемпионате Великобритании будут отклонены из-за ситуации на Украине. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Новак Джокович, британец Энди Маррей и испанец Рафаэль Надаль призвали организаторов Уимблдона допустить теннисистов из России и Белоруссии к участию в турнире.

Ранее бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен прокомментировала недопуск россиян и белорусов к участию в Уимблдоне.