Медведев не будет судиться с организаторами Уимблдона из-за отстранения россиян

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Россиянин Даниил Медведев сообщил, что не собирается подавать в суд на организаторов Уимблдона из-за отстранения российских и белорусских спортсменов.
Медведев не будет судиться с организаторами Уимблдона из-за отстранения россиян
  • Gettyimages.ru
  • © Tim Clayton - Corbis

«Я не думал о судебном иске. Не собираюсь обращаться в суд по поводу отстранения и просто жду решения», — цитирует Медведева Tennis Majors.

Заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Открытом чемпионате Великобритании будут отклонены из-за ситуации на Украине. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Новак Джокович, британец Энди Маррей и испанец Рафаэль Надаль призвали организаторов Уимблдона допустить теннисистов из России и Белоруссии к участию в турнире.

Ранее бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен прокомментировала недопуск россиян и белорусов к участию в Уимблдоне.

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