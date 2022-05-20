Экс-первая ракетка мира Энен выступила против отстранения россиян от Уимблдона

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Бывшая первая ракетка мира Жюстин Энен прокомментировала недопуск россиян и белорусов к участию в Открытом чемпионате Великобритании по теннису 2022 года.
Экс-первая ракетка мира Энен выступила против отстранения россиян от Уимблдона
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«Я, скорее, против решения Уимблдона. Это деликатная ситуация. Я стараюсь поставить себя на место российских и украинских игроков. Мы не должны смешивать политику и спорт», — цитирует 39-летнюю бельгийку издания Sudinfo.

Заявки российских и белорусских теннисистов на участие в Открытом чемпионате Великобритании будут отклонены из-за ситуации на Украине. Турнир пройдёт с 27 июня по 10 июля.

Новак Джокович, британец Энди Маррей и испанец Рафаэль Надаль призвали организаторов Уимблдона допустить теннисистов из России и Белоруссии к участию в турнире.

Ранее вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев поделился мнением о решении отстранить отечественных спортсменов от участия в Уимблдонском турнире.

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