Карацев проиграл 154-й ракетке мира на старте «Ролан Гаррос»

Россиянин Аслан Карацев не сумел пробиться во второй раунд Открытого чемпионата Франции по теннису.

28-летний теннисист из Владикавказа в матче первого круга уступил аргентинцу Камило Уго Карабелли в пяти сетах со счётом 3:6, 6:4, 4:6, 6:3, 6:7. Игра продолжалась четыре часа 17 минут.

Карацев занимает 39-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов. Аргентинский теннисист (154-е место в рейтинге ATP) пробился в основную сетку «Ролан Гаррос» через квалификацию.

Следующим соперником Карабелли станет Феликс Оже-Альяссим (девятый номер посева) из Канады.

Призовой фонд турнира составляет более €43 млн.

Ранее Андрей Кузнецов уступил Диего Шварцману в первом круге «Ролан Гаррос».