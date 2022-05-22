Кузнецов уступил Шварцману в первом круге «Ролан Гаррос»

Россиянин Андрей Кузнецов не смог пробиться во второй круг Открытого чемпионата Франции по теннису в Париже.

31-летний россиянин в стартовом матче турнира уступил аргентинцу Диего Шварцману в четырёх сетах со счётом 3:6, 6:1, 4:6, 2:6. Игра продолжалась 2 часа 41 минуту.

Теннисист из Аргентины был посеян на турнире под 15-м номером. Во втором круге Шварцман встретится с Хауме Мунаром из Испании.

Общий призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет порядка €43,6 млн.

Ранее Международная федерация тенниса (ITF) приняла решение не присуждать юниорам и паратеннисистам на инвалидных колясках рейтинговые очки за участие в Уимблдоне в 2022 году.