Чилич заявил, что показал невероятный теннис в матче с Медведевым на «Ролан Гаррос»

Хорват Марин Чилич прокомментировал победу над россиянином Даниилом Медведевым в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции по теннису.

«Это был абсолютно фантастический матч с первого и до последнего очка. Я наслаждался атмосферой вечерней сессии. Я играл в невероятный теннис — один из лучших матчей в моей карьере от начала и до конца», — цитирует Чилича пресс-служба ATP.

Чилич (20-й номер посева) обыграл Медведева (2) в трёх сетах со счётом 6:2, 6:3, 6:2.

Следующим соперником теннисиста из Хорватии станет россиянин Андрей Рублёв (7).

Ранее итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о травме, которую получил в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции с Рублёвым.