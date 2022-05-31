Чилич заявил, что показал невероятный теннис в матче с Медведевым на «Ролан Гаррос»
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«Это был абсолютно фантастический матч с первого и до последнего очка. Я наслаждался атмосферой вечерней сессии. Я играл в невероятный теннис — один из лучших матчей в моей карьере от начала и до конца», — цитирует Чилича пресс-служба ATP.
Чилич (20-й номер посева) обыграл Медведева (2) в трёх сетах со счётом 6:2, 6:3, 6:2.
Следующим соперником теннисиста из Хорватии станет россиянин Андрей Рублёв (7).
Ранее итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о травме, которую получил в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции с Рублёвым.