Синнер рассказал о полученной травме в матче с Рублёвым на «Ролан Гаррос»

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Итальянский теннисист Янник Синнер рассказал о травме, которую получил в матче 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2022 с россиянином Андреем Рублёвым.

«В первом сете я себя чувствовал нормально. Но во втором я подавал при счёте 2:1, прыгнул и почувствовал что-то странное. И с тех пор мне очень больно. Я надеялся, что пройдёт, но не прошло», — цитирует Синнера lequipe.fr.

В матче 1/8 седьмая ракетка мира обыграл итальянца со счётом 1:6, 6:4, 2:0. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.

Россиянин реализовал один брейк-пойнт из четырёх, сделал четыре эйса и не допустил ни одной ошибки. На счету Синнера — шесть подач навылет, три двойные ошибки и два реализованных брейк-пойнта из двух.

В четвертьфинале Рублёв встретится с Марином Чиличем (Хорватия).

Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев не смог пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

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