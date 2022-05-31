Кафельников: Медведев сыграл на «Ролан Гаррос» ниже своих возможностей

Короткая ссылка
Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о поражении Даниила Медведева от Марина Чилича в 1/8 финала плей-офф Открытого чемпионата Франции по теннису.
Кафельников: Медведев сыграл на «Ролан Гаррос» ниже своих возможностей
  • globallookpress.com
  • © IMAGO/HMB Media/Antonio Borga

«Я думаю, что Даниил, наверное, сыграл ниже своих возможностей. Игрок такого уровня должен был воспользоваться предоставленным шансом. А у него был очень хороший шанс дойти практически до финальной стадии соревнования», — цитирует Кафельникова РИА Новости.

По его мнению, результат матча Медведева с Чиличем нелогичен, если сравнивать уровень теннисистов.

«Даниил должен был без особого труда обыгрывать Чилича, исходя из того, что это матч четвертого круга. Поэтому для меня большой сюрприз, что Медведев не воспользовался хорошей возможностью дойти как минимум до финала», — заключил он.

Медведев уступил в трёх сетах Чиличу в матче 1/8 финала и вылетел с «Ролан Гаррос».

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков прокомментировал выход Андрея Рублёва в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить