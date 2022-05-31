Кафельников: Медведев сыграл на «Ролан Гаррос» ниже своих возможностей

Бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников высказался о поражении Даниила Медведева от Марина Чилича в 1/8 финала плей-офф Открытого чемпионата Франции по теннису.

«Я думаю, что Даниил, наверное, сыграл ниже своих возможностей. Игрок такого уровня должен был воспользоваться предоставленным шансом. А у него был очень хороший шанс дойти практически до финальной стадии соревнования», — цитирует Кафельникова РИА Новости.

По его мнению, результат матча Медведева с Чиличем нелогичен, если сравнивать уровень теннисистов.

«Даниил должен был без особого труда обыгрывать Чилича, исходя из того, что это матч четвертого круга. Поэтому для меня большой сюрприз, что Медведев не воспользовался хорошей возможностью дойти как минимум до финала», — заключил он.

Медведев уступил в трёх сетах Чиличу в матче 1/8 финала и вылетел с «Ролан Гаррос».

Ранее полуфиналист «Ролан Гаррос» Андрей Чесноков прокомментировал выход Андрея Рублёва в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции.