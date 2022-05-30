Чесноков считает, что Рублёв может выиграть «Ролан Гаррос»

Короткая ссылка
Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал выход россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2022.
Чесноков считает, что Рублёв может выиграть «Ролан Гаррос»
  • AP

«С каждым матчем Рублёв играет всё лучше и лучше. Андрей может выиграть турнир в этом году, но у него нет таких шансов, которые прогнозируют для Джоковича, Надаля и Алькараса», — цитирует Чеснокова Sport24.

В матче 1/8 финала седьмая ракетка мира обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 1:6, 6:4, 2:0. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.

В четвертьфинале Рублёв встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Марин Чилич (Хорватия).

Ранее Чесноков высказал мнение, что удача способствовала победе испанского теннисиста Карлоса Алькараса в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» над россиянином Кареном Хачановым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить