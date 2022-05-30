Чесноков считает, что Рублёв может выиграть «Ролан Гаррос»

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков прокомментировал выход россиянина Андрея Рублёва в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2022.

«С каждым матчем Рублёв играет всё лучше и лучше. Андрей может выиграть турнир в этом году, но у него нет таких шансов, которые прогнозируют для Джоковича, Надаля и Алькараса», — цитирует Чеснокова Sport24.

В матче 1/8 финала седьмая ракетка мира обыграл итальянца Янника Синнера со счётом 1:6, 6:4, 2:0. Продолжительность встречи составила 1 час 20 минут.

В четвертьфинале Рублёв встретится с победителем пары Даниил Медведев (Россия) — Марин Чилич (Хорватия).

Ранее Чесноков высказал мнение, что удача способствовала победе испанского теннисиста Карлоса Алькараса в матче четвёртого круга «Ролан Гаррос» над россиянином Кареном Хачановым.