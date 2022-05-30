Чесноков считает, что удача помогла теннисисту Алькарасу победить Хачанова

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Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года Андрей Чесноков высказал мнение, что удача способствовала победе испанского теннисиста Карлоса Алькараса в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции над россиянином Кареном Хачановым.
Чесноков считает, что удача помогла теннисисту Алькарасу победить Хачанова
  • AP

«Я считаю, что та игра, с которой Хачанов мог обыграть Алькараса, началась только в третьей партии. У Карена были невынужденные ошибки, но ещё и удача была на стороне Алькараса. Я недавно с Кареном разговаривал, и он сказал мне, что в этом году играет гораздо лучше, чем в прошлом», — цитирует Чеснокова ТАСС.

По его мнению, если убрать невынужденные ошибки, то Хачанов сможет вернуться в первую десятку мира. Он также подчеркнул, что теннисист провёл хороший турнир, в предыдущем круге обыграл очень сильного Кэмерона Норри, но от матча с Алькарасом ожидал большего.

26-летний российский теннисист в матче четвёртого круга уступил испанцу Карлосу Алькарасу в трёх сетах со счётом 1:6, 4:6, 4:6. Игра продолжалась 2 часа 16 минут.

Следующим соперником теннисиста из Испании станет немец Александр Зверев.

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль не исключил, что матч с Джоковичем станет для него последним в карьере.

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