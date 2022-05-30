Надаль не исключил, что матч с Джоковичем станет для него последним в карьере

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Испанский теннисист Рафаэль Надаль опасается, что матч с сербом Новаком Джоковичем может стать последним для испанца в профессиональной карьере.

«Ситуация сейчас такова, что я не знаю, станет ли следующий матч моим последним в карьере. Я снова прошёл через проблемы с ногой. Не знаю, что будет с моей карьерой в ближайшем будущем, поэтому просто стараюсь получать удовольствие и выкладываться по максимуму», — приводит слова Надаля Yahoo! Sport.

35-летний испанский теннисист победил в матче четвёртого круга канадца Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Ранее Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.

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