Надаль не исключил, что матч с Джоковичем станет для него последним в карьере

Испанский теннисист Рафаэль Надаль опасается, что матч с сербом Новаком Джоковичем может стать последним для испанца в профессиональной карьере.

«Ситуация сейчас такова, что я не знаю, станет ли следующий матч моим последним в карьере. Я снова прошёл через проблемы с ногой. Не знаю, что будет с моей карьерой в ближайшем будущем, поэтому просто стараюсь получать удовольствие и выкладываться по максимуму», — приводит слова Надаля Yahoo! Sport.

35-летний испанский теннисист победил в матче четвёртого круга канадца Феликса Оже-Альяссима в пяти сетах со счётом 3:6, 6:3, 6:2, 3:6, 6:3.

Ранее Карен Хачанов не смог пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции по теннису.