Морозова: немного удивлена, что Медведев проиграл Чиличу

Экс-победительница «Ролан Гаррос» в парном разряде Ольга Морозова прокомментировала вылет Даниила Медведева из Открытого чемпионата Франции.

«Что касается его выступления на «Ролан Гаррос», то нужно понимать, что не так много времени прошло после операции, которая выбила его из колеи и лишила спортивного тонуса. А после долгих промежутков простоя всегда нужно определённое время, чтобы восстановиться и почувствовать уверенность.

Уверенность ведь заключается в чём? В том, что при счёте 30:30 ты точно знаешь, что подашь первым мячом туда, куда надо. И точно знаешь, куда подаст твой соперник. И это чувство у Даниила сейчас утеряно. Я, конечно, была немножечко удивлена, что он проиграл Чиличу, потому что хорват не совсем земляной игрок. Но всё бывает, не нужно особенно огорчаться по этому поводу. Главное, что мы имеем в России совершенно замечательного игрока, который радует всех зрителей, не только в нашей стране. Просто сейчас он ещё не совсем хорошо себя чувствует», — заявила Морозова в интервью RT.

В матче 1/8 Медведев уступил хорвату Марину Чиличу со счётом 6:2, 6:3, 6:2. Игра продолжалась 1 час 46 минут.

В четвертьфинале хорват встретится с седьмой ракеткой мира россиянином Андреем Рублёвым.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет Даниила Медведева из Открытого чемпионата Франции.