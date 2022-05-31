Тарпищев не считает сенсацией поражение Медведева на «Ролан Гаррос»

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет из Открытого чемпионата Франции Даниила Медведева.
Тарпищев не считает сенсацией поражение Медведева на «Ролан Гаррос»
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«Он не набрал ещё форму, не вработался, поэтому никакой сенсации в том, что он уступил, нет. Выступил на «Ролан Гаррос» он достойно, учитывая, что только после травмы вернулся. Трагедии нет, ничего страшного. Дане нужно время, чтобы набрать форму», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Тарпищев считает, что Чилич является неудобным соперником для Медведева.

«Плюс нелюбимое у Медведева покрытие. В этом матче был очень важен вопрос подачи, и если бы один из двух первых сетов Медведев выиграл, другая бы игра была совсем», — заключил Тарпищев.

Марин Чилич (20-й номер посева) в матче четвёртого круга обыграл Медведева (2) в трёх сетах со счётом 6:2, 6:3, 6:2.

Следующим соперником теннисиста из Хорватии станет россиянин Андрей Рублёв (7).

Ранее Чилич заявил, что показал невероятный теннис в матче с Медведевым на «Ролан Гаррос».

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