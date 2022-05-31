Тарпищев не считает сенсацией поражение Медведева на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал вылет из Открытого чемпионата Франции Даниила Медведева.

«Он не набрал ещё форму, не вработался, поэтому никакой сенсации в том, что он уступил, нет. Выступил на «Ролан Гаррос» он достойно, учитывая, что только после травмы вернулся. Трагедии нет, ничего страшного. Дане нужно время, чтобы набрать форму», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Тарпищев считает, что Чилич является неудобным соперником для Медведева.

«Плюс нелюбимое у Медведева покрытие. В этом матче был очень важен вопрос подачи, и если бы один из двух первых сетов Медведев выиграл, другая бы игра была совсем», — заключил Тарпищев.

Марин Чилич (20-й номер посева) в матче четвёртого круга обыграл Медведева (2) в трёх сетах со счётом 6:2, 6:3, 6:2.

Следующим соперником теннисиста из Хорватии станет россиянин Андрей Рублёв (7).

Ранее Чилич заявил, что показал невероятный теннис в матче с Медведевым на «Ролан Гаррос».