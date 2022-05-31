Переписывая историю: Касаткина, Кудерметова и Рублёв вышли в четвертьфинал «Ролан Гаррос», Медведев оступился

Трое россиян пробились в четвертьфинал «Ролан Гаррос». У женщин впервые за девять лет на этой стадии турнира Большого шлема между собой сыграют две отечественные теннисистки — Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова. Первая отдала лишь четыре гейма Камиле Джорджи, а вторая проявила характер в противостоянии с Мэдисон Кис. А вот в мужском одиночном разряде встрече Андрея Рублёва и Даниила Медведева на аналогичной стадии не суждено будет состояться. Причём именно вторая ракетка мира подвёл партнёра по сборной, неожиданно легко уступив Марину Чиличу. У Рублёва будет шанс поквитаться с хорватом благодаря победе над Янником Синнером на отказе.

Шторм Касаткиной и характер Кудерметовой

Нынешний «Ролан Гаррос» складывается для россиян более чем удачно, поскольку во вторую неделю соревнований пробились сразу пятеро отечественных теннисистов. И если к успехам мужчин болельщики в последнее время привыкли, то хорошие результаты женщин стали приятным сюрпризом. Причём Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова не просто вышли в четвертьфинал, но и встретятся друг с другом.

Обе справились с соперницами по четвёртому кругу достаточно уверенно. В первую очередь это касается Касаткиной, которая набрала отличную форму. Сезон в целом складывается для неё удачно, ведь на трёх турнирах она попала в четвёрку сильнейших, параллельно вернувшись в топ-20 рейтинга WTA, и теперь близка к тому же во Франции.

Пока Дарья катком проходится по оппонентам. Ребекке Шрамковой, Фернанде Контрерас Гомес и Шелби Роджерс она отдала всего десять геймов. Казалось, проблемы ей сумеет создать опытнейшая 28-я ракетка планеты Камила Джорджи, ведь итальянка славится мощным теннисом, который многие сравнивают с мужским.

Однако уроженка Тольятти сумела найти от него противоядие. Она не позволяла оппонентке почувствовать уверенность в себе и действовать на комфортной скорости. Россиянка постоянно меняла направление ударов и пыталась играть максимально непредсказуемо. Но при каждом удобном случае она включала фирменный форхенд.

Это поставило Джорджи в тупик. Она ощущала себя максимально неуютно и совершила непростительное количество невынужденных ошибок — 36. Касаткина действовала намного аккуратнее и записала себе в пассив лишь десять.

Великолепно Дарья смотрелась и на приёме. Она реализовала четыре брейк-пойнта, тогда как Камила ни разу не взяла подачу соперницы. В результате россиянка одержала очередную лёгкую победу, выиграв оба сета с одинаковым счётом 6:2, и вновь пробыла на корте менее полутора часов. Касаткиной удалось в третий раз в карьере и впервые с 2018-го пробиться в четвертьфинал турнира Большого шлема.

На пресс-конференции спортсменка буквально светилась от счастья. По её признанию, перед матчем с Джорджи она сильно волновалась, но прекрасно знала слабые и сильные стороны итальянки.

«Довольна своей игрой и тем, как справлялась со сложными моментами, и, разумеется, рада результату», — заявила Касаткина.

Она также призналась, что после выхода в полуфинал в Риме за неделю до «Ролан Гаррос» почувствовала уверенность в себе.

«Это сказывается и на принятии решений на корте и при организации времени за его пределами. Я пытаюсь сосредоточиться на том, что делаю, на том, что важно, а не на всякой ерунде. Оставаться собранной очень трудно, а вот отвлечься — проще простого. Поэтому прикладываю немало усилий, чтобы научиться лучше концентрироваться на своей работе», — добавила Дарья.

Если успех поймавшей кураж лучшей теннисистки страны в какой-то степени логичен, то взлёт Кудерметовой можно назвать сенсацией. До текущего турнира Вероника ни разу в карьере не оказывалась даже во второй неделе ТБШ. Тем не менее, в 2022-м она громко заявила о себе, добравшись до финала в Стамбуле, Дубае и Мельбурне. Теперь удалось сверкнуть и в Париже.

В отличие от Касаткиной встреча четвёртого круга с Мэдисон Кис далась ей нелегко. После первой партии мало кто мог предположить, что россиянка пройдёт дальше. Она взяла всего один гейм и позволила американке сделать два брейка. Уроженка Казани ничего не могла противопоставить мощному теннису соперницы.

Однако во втором сете ход противостояния полностью изменился. Кудерметовой удалось навязать представительнице США ещё более мощную игру. На каждый удар Кис она отвечала своим максимально неприятным выстрелом.

Полностью разладилась у Мэдисон и обычно сильная подача. Вероника великолепно действовала на приёме и, казалось, читала замыслы американки, которая чувствовала себя всё более неуверенно. В результате россиянка на старте второй партии повела со счётом 3:0 с брейком. Этого хватило, чтобы довести дело до победы, хотя соперница пыталась вернуться в игру — 6:3.

В решающем же сете американка фактически сдалась. Поразительно, но финалистка US Open-2017 не взяла ни одного гейма на своей подаче и вынуждена была зачехлить ракетку — 1:6.

Таким образом, впервые за девять лет на ТБШ состоится российский женский четвертьфинал. В последний раз подобное происходило в 2013-м на Australian Open, когда Мария Шарапова обыграла Екатерину Макарову.

Примечательно, что пути Кудерметовой и Касаткиной до этого пересекались лишь однажды. В 2021-м в четвертьфинале турнира в Санкт-Петербурге Дарья оказалась сильнее — 1:6, 6:1, 6:2. Теперь она вновь попытается огорчить соотечественницу.

«В прошлом году мы вместе выиграли Кубок Билли Джин Кинг, поэтому у нас хватает приятных общих воспоминаний. До этого выступали во многих европейских чемпионатах, поскольку являемся ровесницами. У нас много совместных воспоминаний. Возможно, поединок на «Ролан Гаррос» станет ещё одним», — подчеркнула Касаткина.

Везение Рублёва и беспомощность Медведева

Великолепную возможность повторить успех девушек имели Даниил Медведев и Андрей Рублёв. В случае побед над Марином Чиличем и Янником Синнером соответственно они должны были определить полуфиналиста турнира в очном противостоянии.

Рублёву пройти в следующий раунд помогла травма соперника. Итальянец очень мощно начал матч и доставил Андрею серьёзные неудобства. Первый сет получился для него провальным. Россиянин взял всего один гейм и крайне слабо смотрелся на приёме, где набрал мало очков. Синнер, напротив, великолепно подавал и выполнил пять эйсов. Также москвич допустил десять невынужденных ошибок. Особенно часто он отправлял мяч в сетку.

После столь неудачного отрезка, казалось, россиянину будет тяжело собраться, но во второй партии он заиграл гораздо увереннее и, наконец, начал попадать в корт первым мячом. А при счёте 3:2 в его пользу оппонент взял медицинский тайм-аут. Проблемы спортсмена с коленом не стали сюрпризом, поскольку он ещё во встрече третьего круга с Маккензи Макдональдом жаловался на колено и прибегал к помощи врачей.

Синнер вернулся на корт, но боль становилась всё сильнее. Уже в следующем гейме он едва не позволил Рублёву совершить брейк, ведя со счётом 40:0. В результате Андрей чуть позднее всё же принял на сет и восстановил паритет — 1:6, 6:4.

Также по теме «Почувствовал вкус победы»: как Медведев переиграл Багниса в стартовом матче «Ролан Гаррос» Даниил Медведев одержал первую победу после перенесённой в начале апреля операции. В первом круге «Ролан Гаррос» он в трёх сетах...

Следующий сет продолжался совсем недолго. Уступив отечественному теннисисту два первых гейма, Янник отказался от продолжения борьбы. Так Рублёв, не прикладывая лишних усилий, сделал шаг по направлению к противостоянию с Медведевым. Также ему удалось в пятый раз пробиться в восьмёрку сильнейших ТБШ. Теперь седьмая ракетка планеты имеет возможность впервые в карьере выйти в полуфинал.

К сожалению, Медведеву повторить пример соотечественника не удалось. Он не сумел составить конкуренцию опытному Чиличу. Впрочем, Даниил и без того достаточно далеко прошёл на нелюбимом грунте, попутно выбив из борьбы сильного серба Миомира Кецмановича. К тому же «Ролан Гаррос» стал для него лишь вторым турниром после операции по поводу грыжи.

Матч четвёртого круга продемонстрировал, что вторая ракетка планеты пока восстановился не до конца. В первом сете он выиграл всего два гейма, хотя началась встреча на равных. Соперники до поры уверенно брали свою подачу. Увы, при счёте 3:2 хорват сделал брейк и в дальнейшем уверенно довёл дело до победы. Медведев же принялся одну за другой совершать ошибки. Вдобавок у него ничего не получалось на приёме. В такой ситуации спортсмен на глазах терял уверенность в себе.

Во второй партии сценарий полностью повторился. Медведев вновь выиграл два гейма на своей подаче, а затем позволил Чиличу реализовать брейк-пойнт. Только на этот раз он уступил с немного другим счётом — 3:6. Даниилу так и не удалось решить проблемы с приёмом и на подаче соперника он набрал всего пять очков.

Неудивительно, что у Даниила начали сдавать нервы. В ходе одной из пауз он принялся спорить с судьёй. Россиянин считал, что тот оставляет ему слишком мало времени на передышки в паузах между сменами сторон.

Это теннисисту никак не помогло. Болельщики рассчитывали, что он сумеет совершить камбэк, как на прошлогоднем Уимблдоне. Тогда Медведев также уступил Чиличу в двух первых партиях, а в итоге одержал победу. Но на грунте ждать чуда было бесполезно.

В результате москвич позволил хорвату сделать ещё пару брейков и взял всего два гейма в третьем сете. Полностью на стороне оппонента оказалась и статистика. Например, он выиграл невероятные 89% мячей на первой подаче и реализовал пять брейк-пойнтов из семи. Россиянин отметился исключительно со знаком «минус»: 28 невынужденных ошибок и пять двойных. Теперь отомстить за него постарается Рублёв.