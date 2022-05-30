Тарпищев — о победе Кудерметовой: перестала давать играть американке в свой теннис

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступление Вероники Кудерметовой в 1/8 финала Открытого чемпионата Франции — 2022.
Тарпищев — о победе Кудерметовой: перестала давать играть американке в свой теннис
  • РИА Новости

«Кудерметова провела хороший матч и одержала волевую победу. В первом сете она не справлялась со скоростью Киз, но исправилась во втором. Забрала нити игры в свои руки, перестала давать играть американке в свой теннис и в целом была сильнее в обмене ударами», — цитирует Тарпищева ТАСС.

Напомним, что в матче четвёртого круга россиянка обыграла финалистку US Open — американку Мэдисон Киз. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:1. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Кудерметова встретится с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

Ранее Кудерметова раскрыла секрет победы над Киз в 1/8 финала «Ролан Гаррос».

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