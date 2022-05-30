Кудерметова раскрыла секрет победы над Киз в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2022.
Кудерметова раскрыла секрет победы над Киз в 1/8 финала «Ролан Гаррос»
  • AP

«Я старалась верить в себя. Старалась верить и сражаться. Думаю, это и было ключом», — цитирует Кудерметову Eurosport.

Напомним, что в матче четвёртого круга россиянка обыграла финалистку US Open — американку Мэдисон Киз. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:1. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Кудерметова встретится с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об игре Дарьи Касаткиной на «Ролан Гаррос».

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