Кудерметова раскрыла секрет победы над Киз в 1/8 финала «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова поделилась эмоциями от выхода в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции — 2022.

«Я старалась верить в себя. Старалась верить и сражаться. Думаю, это и было ключом», — цитирует Кудерметову Eurosport.

Напомним, что в матче четвёртого круга россиянка обыграла финалистку US Open — американку Мэдисон Киз. Встреча завершилась со счётом 1:6, 6:3, 6:1. В четвертьфинале «Ролан Гаррос» Кудерметова встретится с соотечественницей Дарьей Касаткиной.

Ранее президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался об игре Дарьи Касаткиной на «Ролан Гаррос».