Тарпищев рассказал, за счёт чего Рублёв сможет обыграть Чилича в четвертьфинале РГ

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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил шансы россиянина Андрея Рублёва в матче с хорватом Марином Чиличем в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции.
Тарпищев рассказал, за счёт чего Рублёв сможет обыграть Чилича в четвертьфинале РГ
  • AFP
  • © Thomas SAMSON

«Многое будет зависеть от самого Рублёва. Андрей играет агрессивно, и с этой позиции он достаточно жёсткий, он будет поддавливать Чилича. Надеюсь, что в первых двух сетах ему удастся навязать борьбу: выиграть хотя бы один сет», — приводит слова Тарпищева «Чемпионат».

По его словам, россиянин сейчас уверенно играет. Он также отметил, что хорват уже не молод, а когда он устанет, Рублёву будет намного проще.

Матч Рублёв — Чилич пройдёт 1 июня.

Ранее двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил шансы на победу Рублёва в матче с Чиличем.

 

 

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