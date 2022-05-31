Ольховский: Рублёв может обыграть Чилича в четвертьфинале «Ролан Гаррос» за счёт скорости

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Двукратный чемпион турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский оценил шансы на победу Андрея Рублёва в матче четвертьфинала Открытого чемпионата Франции с хорватом Марином Чиличем.
Ольховский: Рублёв может обыграть Чилича в четвертьфинале «Ролан Гаррос» за счёт скорости
  • AP
  • © Bernat Armangue

«Сможет ли Рублёв отомстить за Медведева? Да, за счёт своей скорости, потому что в движении Андрей не уступает. Очень сложно сказать, покажет ли Чилич такой же теннис, как против Медведева, потому что обычно после такого выигрыша сложно удержаться на таком же уровне», — приводит слова Ольховского «Чемпионат».

Он также отметил, что в противостоянии Медведев — Чилич Даниил не смог попасть в свою лучшую форму, однако в этом есть заслуга хорвата.

Чилич (20-й номер посева) обыграл Медведева (2) в трёх сетах со счётом 6:2, 6:3, 6:2.

Матч Рублёв — Чилич пройдёт 1 июня.

Ранее Чилич прокомментировал победу над Медведевым в матче четвёртого круга Открытого чемпионата Франции по теннису.

 

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