Свёнтек высказалась о предстоящем матче с Касаткиной в полуфинале «Ролан Гаррос»

Первая ракетка мира, полячка Ига Свёнтек поделилась ожиданиями от полуфинального матча с россиянкой Дарьей Касаткиной в Открытом чемпионате Франции — 2022.

«В этом году я уже три раза играла с Дарьей, и каждый матч — это новая история. Я знаю, что на грунте она играет иначе, чем на харде, к этому нужно будет приспосабливаться. Я хочу подготовиться тактически», — заявила Свёнтек на пресс-конференции.

Она также добавила, что постарается сыграть в свой теннис: агрессивно и пытаться доминировать. При этом теннисистка отметила, что не хочет выглядеть самонадеянно.

В четвертьфинальном матче Касаткина обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5). В полуфинале россиянка сыграет с Игой Свёнтек из Польши, которая не проигрывает 33 матча подряд.

Ранее Елена Веснина заявила, что Касаткина способна выиграть «Ролан Гаррос».