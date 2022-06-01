Веснина заявила, что Касаткина способна выиграть «Ролан Гаррос»

Олимпийская чемпионка Елена Веснина оценила шансы россиянки Дарьи Касаткиной выиграть Открытый чемпионат Франции 2022 года.

«Касаткиной по силам выиграть «Ролан Гаррос»! Почему нет? У неё очень большой потенциал. «Ролан Гаррос» — турнир для Касаткиной. Грунт — это её покрытие», — цитирует Веснину «Чемпионат».

В четвертьфинальном матче россиянка обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5). В полуфинале Касаткина сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши, которая не проигрывает 33 матча подряд.

Ранее Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над Вероникой Кудерметовой в «Ролан Гаррос».