Веснина заявила, что Касаткина способна выиграть «Ролан Гаррос»

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Олимпийская чемпионка Елена Веснина оценила шансы россиянки Дарьи Касаткиной выиграть Открытый чемпионат Франции 2022 года.
Веснина заявила, что Касаткина способна выиграть «Ролан Гаррос»
  • AP

«Касаткиной по силам выиграть «Ролан Гаррос»! Почему нет? У неё очень большой потенциал. «Ролан Гаррос» — турнир для Касаткиной. Грунт — это её покрытие», — цитирует Веснину «Чемпионат».

В четвертьфинальном матче россиянка обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5). В полуфинале Касаткина сыграет с первой ракеткой мира Игой Свёнтек из Польши, которая не проигрывает 33 матча подряд.

Ранее Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над Вероникой Кудерметовой в «Ролан Гаррос».

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