Касаткина — о победе над Кудерметовой в 1/4 финала РГ: главным было не останавливаться

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Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала свою победу над Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.
Касаткина — о победе над Кудерметовой в 1/4 финала РГ: главным было не останавливаться
  • AP

«Главным было не останавливаться, не давать ногам остыть. Когда я останавливалась и переставала бегать, я проигрывала — в том числе на брейк-пойнтах. Хорошо, что я смогла заставить себя бегать», — сказала Касаткина в интервью после матча.

По её словам, матч получился очень напряжённым, и она очень счастлива впервые оказаться в полуфинале «Ролан Гаррос». Она также поблагодарила всех за поддержку и невероятную атмосферу на корте.

В четвертьфинальном матче россиянка обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей пары Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).

Ранее многократная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева рассказала, за счёт чего Касаткина обыграла Кудерметову.

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