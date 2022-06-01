Касаткина — о победе над Кудерметовой в 1/4 финала РГ: главным было не останавливаться
- AP
«Главным было не останавливаться, не давать ногам остыть. Когда я останавливалась и переставала бегать, я проигрывала — в том числе на брейк-пойнтах. Хорошо, что я смогла заставить себя бегать», — сказала Касаткина в интервью после матча.
По её словам, матч получился очень напряжённым, и она очень счастлива впервые оказаться в полуфинале «Ролан Гаррос». Она также поблагодарила всех за поддержку и невероятную атмосферу на корте.
В четвертьфинальном матче россиянка обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей пары Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).
Ранее многократная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева рассказала, за счёт чего Касаткина обыграла Кудерметову.