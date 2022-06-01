Дмитриева рассказала, за счёт чего Касаткина обыграла Кудерметову в четвертьфинале РГ
- AP
«Даша очень хорошо использовала слабые моменты в игре Кудерметовой. Вероника особенно плохо обрабатывала подрезанные мячи и после них ошибалась», — цитирует Дмитриеву «Спорт-Экспресс».
По её словам, Кудерметова показала достойный теннис. Она отметила, игра была равной и Касаткина победила с небольшим психологическим перевесом.
В четвертьфинальном матче россиянка обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).
В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей пары Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).
Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу Касаткиной над Кудерметовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос».