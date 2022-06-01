Дмитриева рассказала, за счёт чего Касаткина обыграла Кудерметову в четвертьфинале РГ

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Многократная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева прокомментировала победу Дарьи Касаткиной над Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2022.
Дмитриева рассказала, за счёт чего Касаткина обыграла Кудерметову в четвертьфинале РГ
  • AP

«Даша очень хорошо использовала слабые моменты в игре Кудерметовой. Вероника особенно плохо обрабатывала подрезанные мячи и после них ошибалась», — цитирует Дмитриеву «Спорт-Экспресс».

По её словам, Кудерметова показала достойный теннис. Она отметила, игра была равной и Касаткина победила с небольшим психологическим перевесом.

В четвертьфинальном матче россиянка обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей пары Ига Свёнтек (Польша) — Джессика Пегула (США).

Ранее заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу Касаткиной над Кудерметовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

 

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