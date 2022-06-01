Камельзон отреагировал на победу Касаткиной в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал победу российской теннисистки Дарьи Касаткиной над соотечественницей Вероникой Кудерметовой в четвертьфинале «Ролан Гаррос».

«Матч был заряжен профессионально с двух сторон. По счёту полтора часа игрались, и всё-таки Касаткина оказалась на более высокой ноте. Ничего удивительного нет в том, что она выиграла», — цитирует Камельзона «Чемпионат».

По его словам, не было бы ничего удивительного, если бы Кудерметова победила, так как игра носит обычный профессиональный характер. Он также подчеркнул, что по сетке это хороший проход для Касаткиной.

В четвертьфинальном матче россиянка обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5). Продолжительность игры составила 2 часа 9 минут.

Касаткина реализовала пять брейк-пойнтов из 17, допустила три двойные ошибки и не сделала ни одного эйса. Кудерметова три раза подала навылет, допустила две ошибки на подаче и реализовала четыре брейк-пойнта из семи.

В полуфинале Касаткина сыграет с победительницей встречи Иги Свёнтек (Польша) и Джессики Пегулы (США).

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