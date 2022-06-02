Кафельников заявил, что разочарован игрой Рублёва на «Ролан Гаррос»

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Олимпийский чемпион Евгений Кафельников заявил, что Андрей Рублёв должен был обыгрывать Марина Чилича из Хорватии в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису.
Кафельников заявил, что разочарован игрой Рублёва на «Ролан Гаррос»
  • AP

«Несмотря на то, что Чилич проводит хороший турнир, считаю, Андрей должен был его обыгрывать. Да, Чилич в предыдущем матче обыграл Медведева, но Рублёву должно было хватить физических сил и опыта, потому что хорватский теннисист давным-давно не находится на своем лучшем этапе карьеры», — цитирует бывшую первую ракетку мира РИА Новости.

Кафельников добавил, что для Рублёва это был идеальный шанс обыграть хорвата, которым нужно было воспользоваться.

«Меня этот результат расстроил», — заключил он.

В матче 1/4 финала «Ролан Гаррос» Рублёв на тай-брейке уступил Чиличу. В полуфинале Открытого чемпионата Франции хорватский теннисист сыграет с Каспером Руудом (Норвегия). 

Напомним, что Чилич в 1/8 финала турнира выбил вторую ракетку мира Даниила Медведева.

Ранее Рублёв прокомментировал поражение в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции по теннису.

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