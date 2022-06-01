Дмитриева — о схватке Касаткиной и Свёнтек: хочется, чтобы они показали интересную игру

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Многократная чемпионка СССР по теннису Анна Дмитриева оценила шансы на победу Дарьи Касаткиной в матче полуфинала Открытого чемпионата Франции с полячкой Игой Свёнтек.
Дмитриева — о схватке Касаткиной и Свёнтек: хочется, чтобы они показали интересную игру
  • AP

«Хотелось бы, чтобы они сумели показать более-менее интересную игру, а там уже видно будет. Свёнтек тоже ведь не железный человек», — цитирует Дмитриеву «Спорт-Экспресс».

В четвертьфинальном матче россиянка обыграла соотечественницу Веронику Кудерметову. Встреча завершилась со счётом 6:4, 7:6 (7:5).

Польская теннисистка обыграла американку Джессику Пегулу в 1/4 финала со счётом 6:3, 6:2.

Полуфинальный матч Касаткина — Свёнтек состоится 2 июня.

Ранее Касаткина заявила, что матч с Кудерметовой был очень нервным для неё.

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